Сила в правде
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Сила в правде

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Русские выдали генералам НАТО охранные грамоты? Почему делегация из 32 стран спокойно уехала из Киева

Русские выдали генералам НАТО охранные грамоты? Почему делегация из 32 стран спокойно уехала из Киева

6 октября военные представители всех 32 стран НАТО во главе с адмиралом Каво Драгоне провели в Киеве заседание и осмотрели объекты ПВО и беспилотных систем.

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