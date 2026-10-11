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Новости Липецка

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В Ельце показали спектакль «Бешеные деньги» Островского

В Ельце показали спектакль «Бешеные деньги» Островского

Жюри 42-го фестиваля «Липецкие театральные встречи» посетило елецкий театр «Бенефис». Впечатлениями о спектакле «Бешеные деньги» по пьесе А.

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