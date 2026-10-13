В Непале эвакуировали российских туристов, отрезанных наводнением

Группу из девяти российских граждан с сопровождающими их непальцами благополучно эвакуировали. Об этом сообщил Zvezdanews советник-посланник РФ в Непале Ринчен Ракшаев.
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