Бывших журналистов «Новой газеты» объявили в розыск

В карточке МВД не уточняется по какой статье ведётся следствие.фото: duma.gov.ru--> МВД России объявило в розыск бывшую журналистку издания «Важные истории» (СМИ-иноагент) Екатерину Фомину и главного редактора Романа Анина (иноагент).
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