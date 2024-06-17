Бывших журналистов «Новой газеты» объявили в розыск

В карточке МВД не уточняется по какой статье ведётся следствие.фото: duma.gov.ru--> МВД России объявило в розыск бывшую журналистку издания «Важные истории» (СМИ-иноагент) Екатерину Фомину и главного редактора Романа Анина (иноагент).