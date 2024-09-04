Пьяные за рулём

Фото: glazovlife.ruПьяные водители продолжают оставаться для республики актуальной проблемой. Всего за неделю сотрудники Госавтоинспекции Приднестровья выявили 18 случаев управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
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