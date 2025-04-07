Допэмиссию акций VK смогут выкупить ключевые акционеры компании

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VK проведет дополнительную эмиссию акций, чтобы привлечь до 115 млрд рублей. Бумаги смогут купить ЗПИФ, пайщиками которых являются ключевые российские акционеры VK, если решение одобрят на внеочередном общем собрании акционеров, сообщили в компании.