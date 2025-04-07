Допэмиссию акций VK смогут выкупить ключевые акционеры компании

VK проведет дополнительную эмиссию акций, чтобы привлечь до 115 млрд рублей. Бумаги смогут купить ЗПИФ, пайщиками которых являются ключевые российские акционеры VK, если решение одобрят на внеочередном общем собрании акционеров, сообщили в компании.
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