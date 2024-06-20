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Мошенники начали часто подделывать сайты популярных брендов

Мошенники начали часто подделывать сайты популярных брендов

Интерфейс популярных сервисов для инвестиций имитируют до 60% фишинговых ресурсов. На сайты популярных торговых марок приходится 10%, говорится в сообщении «МегаФона» и «Яндекс Браузера», поступившем в AdIndex.

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