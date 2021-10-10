Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Олег Севастопольский
    И у каркиной Россия виновата...Каркина ,обрати пристальное внимание на трубу через хохляндию-она глобально опасна и я...Greenpeace: Росси...
  • Олег Севастопольский
    И тут-же газа побольше хотят... Конченые черти.Евросоюз расширил...
  • Олег Севастопольский
    Не жуйте сопли-запускайте Северный поток на полную и хохлосрань за борт !В Совфеде ответил...

Крайнее удаление: как вузы будут осуществлять свою работу в условиях роста заболевших

Крайнее удаление: как вузы будут осуществлять свою работу в условиях роста заболевших

Гибридная система обучения, когда некоторые занятия в университетах проводится удаленно, а другая часть очно, продемонстрировал себя достаточно эффективно, ввиду этого на данный момент нужды в полном переходе на дистанционный формат не имеется.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх