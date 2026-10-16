Незадолго до атак на центры обработки данных «Яндекса» часть инфраструктуры была застрахована в «Ингосстрахе» и «Согазе», но к моменту атак покрытие рисков терактов уже перестало действовать и компания не успела продлить его, утверждают источники «Ведомостей».
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