Незадолго до атак на центры обработки данных «Яндекса» часть инфраструктуры была застрахована в «Ингосстрахе» и «Согазе», но к моменту атак покрытие рисков терактов уже перестало действовать и компания не успела продлить его, утверждают источники «Ведомостей».