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Авто Новости

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Почему ваш автомобиль первым попадает под прицел налоговой: личный опыт и холодный расчет

Почему ваш автомобиль первым попадает под прицел налоговой: личный опыт и холодный расчет

Помню свой первый звоночек от фискальной системы. Не успела я толком насладиться запахом нового салона и плавностью хода только что купленной иномарки, как в почтовом ящике, помимо рекламных буклетов, обнаружился конверт с гербовой печатью.

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