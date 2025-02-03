Демотиваторы с черноватым юмором

А теперь небольшая, но отличная порция демотивирующих картинок для всех ценителей этого вида сетевого юмора! Сегодня в выпуске: про крокодила и аллигатора, про погоду, про работу в самом центре, про обеденный перерыв и многое другое! .
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