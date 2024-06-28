Россия начинает сбивать беспилотники НАТО? Предостережение Минобороны РФ

Минобороны РФ выступило с сообщением, которое можно трактовать, как публичное предостережение в адрес стран НАТО о готовности Москвы начинать противодействие беспилотникам, формально курсирующим в нейтральном пространстве над Черным морем, но наводящим удары ВСУ по Крыму.
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