Россия начинает сбивать беспилотники НАТО? Предостережение Минобороны РФ

Минобороны РФ выступило с сообщением, которое можно трактовать, как публичное предостережение в адрес стран НАТО о готовности Москвы начинать противодействие беспилотникам, формально курсирующим в нейтральном пространстве над Черным морем, но наводящим удары ВСУ по Крыму.