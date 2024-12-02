Рим оставил нам замечательное наследство не только в материальном плане, но и в литературном. В бытность студентами института иностранных языков, мы на первом курсе изучали латинский язык.
Я храбро молчал!
Комментарии
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Александр Север
Есть у меня подозрение, что "миртесен" валит заказняки продажные только в путь...
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3 час.
ВАСЬКА Моисеенко
А в чем не прав автор?
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3 час.
ИР
Игорь Рябин
Кто платит, тот и заказывает. А скоморохи всегда были приспособленцами...
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3 час.
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