БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Я храбро молчал!

Я храбро молчал!

Рим оставил нам замечательное наследство не только в материальном плане, но и в литературном. В бытность студентами института иностранных языков, мы на первом курсе изучали латинский язык.

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Комментарии
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Александр Север
Есть у меня подозрение, что &quot;миртесен&quot; валит заказняки продажные только в путь...
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ВАСЬКА Моисеенко
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Кто платит, тот и заказывает. А скоморохи всегда были приспособленцами...
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