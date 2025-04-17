Мигрантский проект "Котельники" провалился: британцы возмущены и требуют не трогать диаспоры

ВС

Владимир Степанян

Владимир Витковский. Если честно, не глядя на то, что я достаточно хорошо владею русским языком, из Вашего ответа я ничего не понял, кто в Питере торговал, чем торговал? А Ваше фамильярное обращение говорит лишь о том, что либо Вам ближе к ста годам и на правах старшего Вы можете обращаться на ты, либо Вы дурно воспитаны. Поверьте на слово, далеко не все армяне торгуют на рынке, хотя в торговле на рынке ничего предосудительного я не вижу. Единственное, что я понял в Вашем обращении ко мне, это то, что переживать за страну, быть не согласным с миграционной политикой, оскорблением и унижением россиян и русских, с Вашей точки зрения позволительно только авторам с фамилией Иванов, Петров, Сидоров или Витковский. За свои не полные 82 года много учился, позже около двадцати лет сам учил в военной академии, предлагаю мирно разойтись и каждый пусть останется при своем мнении. Разговаривать в манере - Ты дурак?, Ты сам дурак!, это не про меня. Желаю НАМ победного завершения СВО и возвращения наших сыновей и внуков с поля брани. Тем более, что мой сын, врач анастезиолог-реаниматолог уже восьмой месяц добровольцем на СВО спасает жизни наших ребят и фамилия Степанян ему в этом благом деле никак не мешает.