Томас Бах хлопнул дверью в восстановлении олимпийских прав IBA

В июне этого года после многих лет серьезных финансовых проблем, управлением и организацией боксерских соревнований, которые вышли на первый план после громких судейских скандалов на Летней Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро, IBA стала первым руководящим органом, которого исключили из олимпийского движения.