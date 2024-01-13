По скандальному «ярмарочному делу» в Смоленске вынесли итоговые приговоры

Бывший чиновник, за взятки устраивавший нелегальные торговые мероприятия в центре Смоленска, скрылся от правосудия за границей Суд Ленинского района города в среду огласил приговоры по резонансному уголовному делу о фактической организации незаконных ярмарок в Смоленске, главные фигуранты которого - экс-заместитель некогда мэра Владимира Соваренко Алексей Иванов и его родной брат, коммерсант Андрей.