По скандальному «ярмарочному делу» в Смоленске вынесли итоговые приговоры

Бывший чиновник, за взятки устраивавший нелегальные торговые мероприятия в центре Смоленска, скрылся от правосудия за границей Суд Ленинского района города в среду огласил приговоры по резонансному уголовному делу о фактической организации незаконных ярмарок в Смоленске, главные фигуранты которого - экс-заместитель некогда мэра Владимира Соваренко Алексей Иванов и его родной брат, коммерсант Андрей.
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