На владельца клуба НБА «Нью-Йорк Никс» Долана подали в суд за изнасилование

Против владельца и руководителя клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Нью-Йорк Никс» Джеймса Долана подали иск о сексуальном насилии при помощи встреч с Харви Вайнштейном, сообщает New York Times со ссылкой на материалы суда.