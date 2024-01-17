На владельца клуба НБА «Нью-Йорк Никс» Долана подали в суд за изнасилование

Против владельца и руководителя клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Нью-Йорк Никс» Джеймса Долана подали иск о сексуальном насилии при помощи встреч с Харви Вайнштейном, сообщает New York Times со ссылкой на материалы суда.
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