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В Германии отказали в виде на жительство трем сотрудникам российских СМИ

В Германии отказали в виде на жительство трем сотрудникам российских СМИ

Отказом в предоставлении вида на жительство троим сотрудникам российских СМИ и одному гражданину России, который ранее работал в медиагруппе «Россия сегодня», ответили власти Германии, 28 ноября пишет «Российская газета» Издание отмечает, что таким образом Германия идет на дальнейшую эскалацию, хотя МИД ФРГ пытается сделать вид, что он здесь ни при чем, а вся ответственность лежит на местных властях, в чью компетенцию входит решение миграционных вопросов.

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