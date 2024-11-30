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Татар-информ

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Минниханов поручил усилить работу по созданию рабочих мест для инвалидов

Минниханов поручил усилить работу по созданию рабочих мест для инвалидов

В преддверии Декады инвалидов и Международного дня инвалидов Раис Татарстана Рустам Минниханов на традиционном республиканском совещании поручил усилить работу по созданию рабочих мест для лиц с ограниченными возможностями здоровья и уделить особое внимание ставшим инвалидами в ходе специальной военной операции.

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