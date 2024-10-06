Как называют белого медведя на Чукотке? Все ответы на Большой этнографический диктант 2021 Беелый медведь, или полярный медведь, северный медведь, ошкуй, нанук — хищное млекопитающее семейства медвежьих, близкий родственник бурого медведя.
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