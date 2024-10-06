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Как называют белого медведя на Чукотке?

Как называют белого медведя на Чукотке?

Как называют белого медведя на Чукотке? Все ответы на Большой этнографический диктант 2021 Беелый медведь, или полярный медведь, северный медведь, ошкуй, нанук — хищное млекопитающее семейства медвежьих, близкий родственник бурого медведя.

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