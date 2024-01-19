Лунный посадочный модуль Peregrine сгорел в атмосфере Земли — утечка топлива сор...

Лунный посадочный модуль Peregrine сгорел в атмосфере Земли — утечка топлива сорвала миссиюВ пятницу лунный посадочный модуль Peregrine завершил свою миссию, сгорев в плотных слоях атмосферы Земли, хотя цель заключалась в его посадке на поверхность Луны.
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