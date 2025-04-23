Жога и Паслер вошли в попечительский совет Ельцин-центра, а Чубайс – вышел

В составе попечительского совета Ельцин-центра произошли серьезные изменения. Судя по информации на сайте ЕЦ, из состава совета вывели бывшего губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, бывшего полпреда президента Владимира Якушева, бывшего министра обороны Сергея Шойгу и соратника Ельцина, бывшего вице-премьера и руководителя корпорации «Роснано» Анатолия Чубайса.
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