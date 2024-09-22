После драки в Петербурге возбудили уголовное дело

В Приморском районе города на Неве возбудили уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) после смертельной драки между бывшим и нынешним мужьями жительницы Петербурга.
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