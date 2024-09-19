Задержан 38-летний водитель «Делимобиля». Он не предоставил при развороте преимущество в движении машине «Вольво».
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Задержан 38-летний водитель «Делимобиля». Он не предоставил при развороте преимущество в движении машине «Вольво».