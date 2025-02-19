Великобритания требует от Apple обеспечить ей возможность шпионить за пользователями

Правительство Великобритании требует от компании Apple предоставить доступ к зашифрованным данным пользователей по всему миру, которые любой пользователь устройств американской компании по всему миру загрузил в облако, сообщили The Washington Post люди, знакомые с этим вопросом, передает ТАСС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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