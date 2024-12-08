Предпринятая Вооруженными силами Украины (ВСУ) попытка атаки место запуска «Орешника» — полигон Капустин Яр в Астраханской области — безуспешна, так как этот военный объект обладает высоким уровнем защищенности, заявил военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с «Лентой.
Полигон Капустин Яр надёжно защищен от ударов ВСУ
Комментарии
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Виталий Сорокин
Какой идиот этот пасквиль накропал? "Взрывной волной были повреждены ворота..." Ворота от твоего головного мозга??? Ты, придурок был здесь, представляешь, где и как мы живем, какие КПП здесь и сколько? Меньше бы писали эти щелкопёры, глядишь и БПЛА сюда бы не летели...
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