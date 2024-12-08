Полигон Капустин Яр надёжно защищен от ударов ВСУ

Виталий Сорокин

Какой идиот этот пасквиль накропал? "Взрывной волной были повреждены ворота..." Ворота от твоего головного мозга??? Ты, придурок был здесь, представляешь, где и как мы живем, какие КПП здесь и сколько? Меньше бы писали эти щелкопёры, глядишь и БПЛА сюда бы не летели...