Путин открыл ящик Пандоры, в котором 400 млрд долларов: Россия возвращает зарубежное имущество

Evgeny Ku

(В ответ в России "ответственные лица" лишь разводили руками и дежурно грозились "жёстко ответить" на агрессию.) А ВВ относится к "ответственным лицам" ? Неужели, руководство РФ, до сих пор, не имеет данных о собственности РФ за рубежом по отдельным странам ??? Как то не верится, что ВВ, за более 20 лет на вершине власти, ни разу этим не поинтересовался ??? Тут что то не то... К тому же, если бы какие то страны, даже бы выплатили РФ остаточную стоимость имущества, то при чём тут "подаренные" Сахипзадовной, Силуановым и всем экономическим блоком умопомрачительные средства РФ, хотя их (экономический блок) многие экономисты и, даже, простые граждане России многократно предупреждали, что нельзя такие богатства хранить в Западных банках и вообще, на Западе ! Что, даже наказания не будет ???