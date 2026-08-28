Владимир Зеленский не смог добиться реальных успехов, которые ожидал Запад, за заявленные 40 дней, и теперь ему приходится готовить своих граждан к новой волне мобилизации, заявил руководитель News Front Константин Кнырик в беседе с Дмитрием Куликовым в эфире Соловьев Live.
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