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Министр спорта Татарстана: «Артига считает центр футбола в Казани лучше базы «Барселоны». Нам надо гордиться»

Министр спорта Татарстана: «Артига считает центр футбола в Казани лучше базы «Барселоны». Нам надо гордиться»

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов рассказал о впечатлении главного тренера «Рубина» Франка Артиги от нового Центра развития футбола в Казани.

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