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В лесу под Орлом нашли фиолетовый гриб из Красной книги

В лесу под Орлом нашли фиолетовый гриб из Красной книги

Сотрудники национального парка «Орловское полесье» поделились фотографией необычной находки. Они обнаружили Паутинник фиолетовый.

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