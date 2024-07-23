В МАК сообщили обстоятельства крушения Sukhoi Superjet 100 в Коломне

Самолет начал снижаться, экипаж перешел на ручное управление, но падение предотвратить не смог. Значит ли это, что прежняя версия о неправильно установленных датчиках не подтверждается, Business FM поговорила с экспертамиМежгосударственный авиационный комитет установил обстоятельства крушения пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 под Коломной.