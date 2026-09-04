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Создан тест, отличающий «синдром разбитого сердца» от сердечного приступа

Создан тест, отличающий «синдром разбитого сердца» от сердечного приступа

Синдром Такоцубо, или стрессовая кардиомиопатия, проявляется болью в груди, изменениями на ЭКГ и повышением сердечных ферментов — как при инфаркте.

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