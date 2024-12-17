Профилактический рейд под кодовым названием «Шум» провела Госавтоинспекция Петербурга. Любителей пореветь мотором тормозили всю неделю.
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Профилактический рейд под кодовым названием «Шум» провела Госавтоинспекция Петербурга. Любителей пореветь мотором тормозили всю неделю.