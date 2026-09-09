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Татар-информ

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Татарстан поделится опытом межнационального согласия в Санкт-Петербурге

Татарстан поделится опытом межнационального согласия в Санкт-Петербурге

С 11 по 13 сентября в Санкт-Петербурге состоится Форум межнационального согласия, сообщили организаторы – Федеральная национально-культурная автономия татар (ФНКАТ), а также автономии татар Ленинградской области и Санкт-Петербурга.

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