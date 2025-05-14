Готовятся пойти в обход вето Венгрии на санкции против России – Financial Times узнала о планах ЕС Евгения КомароваНа фоне позиции Венгрии ЕС, как известно Financial Times, готовит способ обойти ее вето на санкции против России.
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