Женская форма в Красной армии: чем она отличалась от мужской

На протяжении почти всей мировой истории женщин почти никогда не привлекали к военной службе. Им начали предоставлять такую возможность лишь в XX веке, из-за чего возникла потребность в создании женской военной формы.
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