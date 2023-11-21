Ваша Саша дура?В назидание таким же дурам, как она сама, пусть получает свой срок и думает, когда можно ерничать. а когда нельзя. Люди на фронтах гибнут, пока она развлекается.

Россиянин

Я тут у своего врача был на приеме. Разговорчивая женщина. Я унеё про эту дуру и спросил. Врач ответила что эта дура, просто сучка. Вот и весь ответ про 250 врачей. Это фейк. А если не фейк, то скорее всего из частных клиник. Это значит, у наших спецов, должны возникнуть интересные вопросы к руководству этих клиник. Ну явно же эти врачи подписывали под принуждением. Видел тут, что она приклевала вместо ценников. Это же явно хохляцкие штучки. Ну а что касается состояния здоровья этой дуры, то явно не все впорядке унеё с головой.