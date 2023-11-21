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250 врачей просят Путина отпустить Сколиченко: она подменяла ценники в магазине на лозунги и получила 7 лет — россияне против помилования

250 врачей просят Путина отпустить Сколиченко: она подменяла ценники в магазине на лозунги и получила 7 лет — россияне против помилования

Политика просто с Игорем Таланцевым Третьего дня некую гражданку Сколиченко осудили на 7 лет общего режима.

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Комментарии
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Ольга Каширина
Ваша Саша дура?В назидание таким же дурам, как она сама,  пусть получает свой срок и   думает, когда можно ерничать. а когда нельзя. Люди на фронтах гибнут, пока она развлекается.
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11 час.
Россиянин
Я тут у своего врача был на приеме. Разговорчивая женщина. Я унеё про эту дуру и спросил. Врач ответила что эта дура, просто сучка. Вот и весь ответ про 250 врачей. Это фейк. А если не фейк, то скорее всего из частных клиник. Это значит, у наших спецов, должны возникнуть интересные вопросы к руководству этих клиник. Ну явно же эти врачи подписывали под принуждением. Видел тут, что она приклевала вместо ценников. Это же явно хохляцкие штучки. Ну а что касается состояния здоровья этой дуры, то явно не все впорядке унеё с головой.
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9 час.
Владимир Елкин
Мне кажется, что все 7 лет ей надо провести в психушке!
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8 час.

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