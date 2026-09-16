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Царьград

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Кайырхан Туткышбаев заявил об участии Казахстана в ОПЕК+

Кайырхан Туткышбаев заявил об участии Казахстана в ОПЕК+

Вице-министр энергетики Казахстана Кайырхан Туткышбаев на форуме TNF-2026 заявил, что страна не обсуждает выход из ОПЕК+ и активно выполняет свои обязательства.

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