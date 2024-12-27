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В навигацию на «Сенной площади» и «Спасскую» добавили упоминание «Горный

В навигацию на «Сенной площади» и «Спасскую» добавили упоминание «Горный институт». Станция для пассажиров должна открыться в 9 часов утра.

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