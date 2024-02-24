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США негодуют: от роскошного «Ауруса», подаренного Ким Чен Ыну, в Госдепе началась «бамбалейла»

США негодуют: от роскошного «Ауруса», подаренного Ким Чен Ыну, в Госдепе началась «бамбалейла»

  У американцев подгорает от того, что Путин подарил российский «Аурус» главе Северной Кореи Ким Чен Ыну.

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Комментарии
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Игорь Кузнецов
Пусть снимут незаконные санкции с России, которые не были утверждены Совбезом ООН, тогда можно обсудить подарки лидеру КНДР в нарушении санкций за которые тогда голосовала Россия.
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10 час.
ЗЖ
Зоя Жук
Может когда то они и были отличные. Но в современных условиях они не пользуются спросом - не экономичны, жрут слишком много топлива. Другие страны их обошли - Япония, Корея и Китай. Еще и стоят дешевле. Лет 15 назад в Германии на Фольсвагене наблюдала картину - половина авто на парковке японского или корейского происхождения и это несмотря на всякие акции для работников. Уже тогда они проигрывали конкуренцию производителям из Азии. В Америке не была - своими глазами не видела.
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10 час.
Mихаил Р
У Давидыча есть обзор этого Ауруса. До Майбаха, к которому привык Ын, тут очень далеко.
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3 час.

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