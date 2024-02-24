США негодуют: от роскошного «Ауруса», подаренного Ким Чен Ыну, в Госдепе началась «бамбалейла»

ЗЖ

Зоя Жук

Может когда то они и были отличные. Но в современных условиях они не пользуются спросом - не экономичны, жрут слишком много топлива. Другие страны их обошли - Япония, Корея и Китай. Еще и стоят дешевле. Лет 15 назад в Германии на Фольсвагене наблюдала картину - половина авто на парковке японского или корейского происхождения и это несмотря на всякие акции для работников. Уже тогда они проигрывали конкуренцию производителям из Азии. В Америке не была - своими глазами не видела.