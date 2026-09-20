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Марковна стала приходить: Зверев обратился к ясновидящей из-за Гурченко

Марковна стала приходить: Зверев обратился к ясновидящей из-за Гурченко

Сергей Зверев признался, что в последнее время ему во снах часто стала приходить Людмила Гурченко. «Король гламура» считает, что это неспроста.

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