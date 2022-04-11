Потанин станет новым владельцем Росбанка

Росбанк может в ближайшее время сменить владельца, сообщает РБК. Его материнская компания, французская финансовая группа Societe Generale, планирует передать свой главный российский актив предпринимателю Владимиру Потанину и его компании "Интеррос".
Росбанк может в ближайшее время сменить владельца, сообщает РБК. Его материнская компания, французская финансовая группа Societe Generale, планирует передать свой главный российский актив предпринимателю Владимиру Потанину и его компании "Интеррос".
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