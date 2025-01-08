Россиянам подсказали способы наладить сбитый после праздников режим

Невролог Панков: восстановить режим после праздников поможет отказ от алкоголя Во время новогодних праздников многие люди меняют привычный режим дня и пропускают занятия спортом, что чревато проблемами со здоровьем и трудностями с возвращением в рабочий ритм, предупредил невролог медицинской компании «СберЗдоровье» Максим Панков.