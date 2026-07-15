Исторические напёрстки Так, просили прокомментировать слова Владимира Владимировича с гневной пометкой уважаемого Читателя «сколько можно и доколе вообще, посмотрите на Иран .
Доколе-патриоты: почему Россия не может, как Иран!?
Комментарии
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АК
Александр Каплуненко
Хорошая статья!👍
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4 н.
Катерина
Короче: «Так выпьем за то, чтобы наши возможности всегда совпадали с нашими желаниями!».
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4 н.
Евгений Благородный
А что Иран... Мы круче Ирана. ДОСТАЛИ УЖЕ ЭТИ ДИВАННЫЕ ПУСТОБРЁХИ.
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4 н.
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