Неспешный разговор
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Неспешный разговор

21 801 подписчик

Доколе-патриоты: почему Россия не может, как Иран!?

Доколе-патриоты: почему Россия не может, как Иран!?

Исторические напёрстки Так, просили прокомментировать слова Владимира Владимировича с гневной пометкой уважаемого Читателя «сколько можно и доколе вообще, посмотрите на Иран .

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Комментарии
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АК
Александр Каплуненко
Хорошая статья!👍
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4 н.
Катерина
Короче: «Так  выпьем за  то, чтобы наши возможности всегда совпадали с нашими желаниями!».
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4 н.
Евгений Благородный
А что Иран... Мы круче Ирана. ДОСТАЛИ УЖЕ ЭТИ ДИВАННЫЕ ПУСТОБРЁХИ.
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4 н.