В Белом доме оценили обвинительный вердикт Трампу

Присяжные единогласно признали Трампа виновным.фото: kremlin.ru--> Представитель администрации США Иан Сэмс, комментируя вердикт присяжных экс-президенту Дональду Трампу, заявил, что в Белом доме «уважают верховенство закона».
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