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Путин об ассиметричном ответе Западу и о предсказуемости Байдена. Запад рисует новые красные линии. Главная слабость США перед Россией

Путин об ассиметричном ответе Западу и о предсказуемости Байдена. Запад рисует новые красные линии. Главная слабость США перед Россией

Сегодня 144 прочитали "Те, кто пытается нам помешать, навредить и затормозить наше развитие, должны понять, что то, что они делают, больше вредит им самим, чем нам" Владимир Путин Красные линии Германии У Германии, как и у Запада в целом, были свои красные линии по отношению к России.

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