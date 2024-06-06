Сегодня 144 прочитали "Те, кто пытается нам помешать, навредить и затормозить наше развитие, должны понять, что то, что они делают, больше вредит им самим, чем нам" Владимир Путин Красные линии Германии У Германии, как и у Запада в целом, были свои красные линии по отношению к России.
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