Сегодня 144 прочитали "Те, кто пытается нам помешать, навредить и затормозить наше развитие, должны понять, что то, что они делают, больше вредит им самим, чем нам" Владимир Путин Красные линии Германии У Германии, как и у Запада в целом, были свои красные линии по отношению к России.