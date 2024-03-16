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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«МЮ» не выкупит Амрабата у «Фиорентины». Хавбек интересен «Ювентусу»

Марокканский полузащитник перешел в «МЮ» из «Фиорентины» на правах аренды с опцией выкупа летом 2023 года.

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