РАН: в водах Приморья выявили превышение трития после сбросов с «Фукусимы-1»

В пробах воды Дальневосточных морей обнаружен повышенный уровень трития. Ученые Тихоокеанского океанологического института Дальневосточного отделения Российской академии наук связали это с выбросом вод с японской атомной электростанции «Фукусима-1», передает «Газета.
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