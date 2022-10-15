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Восемь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом под Саратовом

Восемь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом под Саратовом

Telegram Восемь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Саратовской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил начальник управления безопасности жизнедеятельности правительства области Юрий Юрин.

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