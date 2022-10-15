Восемь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом под Саратовом

Telegram Восемь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Саратовской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил начальник управления безопасности жизнедеятельности правительства области Юрий Юрин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии