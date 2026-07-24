Как погибла Тартария? Часть 2б.

Юрий Ильинов

Арестович* признался, что обманывал украинцев, говоря о военной слабости РФ Бывший советник Офиса президента (ОП) Украины и коллега Зеленского по актёрской сцене Алексей Арестович* внезапно заявил, что обманывал доверчивых украинских граждан в начале войны. Арестович* сообщил, что был вынужден говорить об исчерпании ракет у России в начале полномасштабной войны, когда был рупором Банковой. «Когда я сказал, что ракет у РФ на „…два-три залпа‟, я вынужден был обтекаемо поддержать официальное заявление всех этих „…уважаемых спикеров‟, ляпнувших это первыми, начиная с ГУРа», — заявил Арестович*. Фактически, стрелы бывшего советника Зеленского метят в нынешнего главу ОП и бывшего разведчика Кирилла Буданова*. Ведь Арестович* почти открыто обвинил экс-главу ГУР в том, что он придумал фразу «ракет у России осталось на 2—3 недели». Ну, а Офис президента просто не мог делать заявления, идущие вразрез с руководством разведки. «Мы не могли в марте 2022-го позволить себе рвать коммуникацию на высшем государственном уровне. Но запомнили меня», — жалуется Арестович*. Теперь Арестович* вполне очевидно хочет спихнуть с себя вину за лживые заявления, которые способствовали и сплочению нации вокруг флага, и продолжению войны. Но главное даже не это — именно Арестович* публиковал в западных медиа заявления о нехватке ракет у России и её скором ослаблении по этой причине. То есть ввёл в заблуждение не только своих сограждан, но и западный истеблишмент. То есть, сформировал картинку быстрого военного падения РФ, и под эти обещания Запад буквально завалил товарищей Арестовича* деньгами, оружием и гуманитарной помощью. А также выстроил свою стратегию помощи Украине из расчётов скорого истощения России, у которой, якобы, нет ни ракет, ни снарядов, ни дронов. Недаром тот же Арестович* говорил о завершении войны через две-три недели. Сейчас он опять выкручивается и уверяет, что искренне так считал, поскольку ожидал договорённостей по итогам переговоров в Стамбуле, которые, однако, были сорваны. Причём, не без помощи украинской пропаганды, в которой советник ОП принимал самое непосредственное участие. Примечательно, что своими откровениями о сознательной лжи в отношении ракетного потенциала РФ Арестович* поделился в момент политического кризиса на Украине. Зеленский поддался «картонному майдану» и выполнил его требования, заменив близкого к экс-главе ОП Ермаку главкома ВСУ Александра Сырского на более лояльного к отставному министру обороны Фёдорову Михаила Драпатого. Особого значения такая рокировка не имеет, поскольку украинская армия управляется совсем из другого центра, однако она всё равно зафиксировала политическое поражение Зеленского и укрепление его конкурентов. Слив военного руководства под давлением майдана не просто ослабил Зеленского, но и укрепил его потенциальных соперников за кресло президента. В их числе не только экс-главком Залужный, но теперь уже и Михаил Фёдоров и косвенно поддержавший его экс-глава ГУР Кирилл Буданов. Согласитесь, что бывший министр обороны и бывший разведчик — это очень сильная связка в борьбе против Зеленского, у которого пока сохраняется контроль только над МВД и СБУ, а вот армия уплывает из-под его влияния. Поэтому Арестович* и начал наносить удары по нынешнему главе ОП, вешая на него сознательный обман украинцев и Запада. Нет сомнений в том, что часть приверженцев Буданова будут в нём сильно разочарованы, ведь он держал своих будущих избирателей за идиотов. Может, и рейтинги просядут, и спонсоры отступятся… Впрочем, свято место пусто не бывает. И вот уже по лекалам Буданова вещает другой советник Офиса президента — Сергей Лещенко. Он (как и Арестович*!) вновь обещает украинцам окончание активной фазы войны через 2—3 месяца. «Сейчас мы наблюдаем некоторое затишье в переговорах. Но после того, как закончится активная фаза боевых действий, а, по моему мнению, это произойдёт в ближайшие два-три месяца, когда на фронте начнёт ухудшаться погода, я думаю, что эта воля вновь проявится. Кроме того, очевидно, должны начать действовать украинские дальнобойные удары, которые должны привести россиян в чувство», — убеждает украинцев забронированный от армии Лещенко. Впрочем, тут важна не лапша, которую вешают патриотам на уши пропагандисты Банковой, а признание самого факта распространения сознательной лжи и пропаганды. Если исходить из логики Арестовича*, то и ситуация с Бучей была вымышленной, и многие другие «подвиги» режима и ВСУ. Так что соратник Зеленского открыл «ящик Пандоры»: когда один из бывших ключевых представителей власти признаёт сознательную манипуляцию, он подрывает доверие не к отдельному эпизоду, а ко всей системе пропаганды Зеленского. Именно поэтому последствия таких признаний могут оказаться гораздо серьёзнее, чем любой одноразовый информационный скандал. * — внесён в РФ в реестр террористов и экстремистов.